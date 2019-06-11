في الأردن.. قبر يتحول إلى دوار (فيديو)

عبر ناشطون أردنيون عن استهجانهم من صور ومقاطع فيديو تم تداولها على نحو واسع على مواقع التواصل الثلاثاء، تظهر تحول قبر إلى دوار في الشارع العام في إحدى القرى الواقعة بمحافظة إربد شمال الأردن.

وتظهر الصور والمقاطع المتداولة، وجود قبر بمنتصف الطريق ما اضطر الجهات المعنية لتحويله إلى دوار بسبب عدم موافقة ذوي صاحب القبر على إزالته.

ونقلت وسائل إعلام محلية على لسان رئيس بلدية غرب إربد بالوكالة جعفر الطاهات، إن القبر مقام في الستينيات أي قبل دخول المنطقة بالتنظيم، وعند فتح الطريق تفاجأ المقاول المنفذ بوجود القبر ما اضطره لاستكمال الطريق مع المحافظة على القبر وتحويله إلى دوار.

وأشار المسؤول إلى توجه البلدية لمخاطبة وزارة الأوقاف لإيجاد حل لا سيما وأن ذوي صاحب القبر الواقع على مفترق طريق يربط بين قريتي هام وناطفة، يرفضون إزالته.

وشهدت البلديات التابعة لمحافظة إربد في الآونة الأخيرة الكثير من الانتقادات بسبب أسلوبها في إنشاء الطرق والدواوير في مختلف المناطق الواقعة ضمن اختصاصها.