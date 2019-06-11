وفاة طفل هندي علق في بئر 5 أيام (فيديو وصور)

أعلنت السلطات الهندية وفاة الطفل ”فاتيهفير سينغ“ الذي قضى 5 أيام في بئر بلغ عمقها 50 مترًا، وعرضها 7 بوصات فقط، بعد عملية بحث وإنقاذ مضنية.

وعلق الطفل البالغ من العمر عامين في بئر ضيقة لأيام، عندما كان يلعب في الحقول المجاورة لمنزله في مقاطعة ”سانجرور“ في البنجاب شمال الهند.

وكان سينغ في حالة خطيرة بعد أن تم تحريره من البئر في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، تم نقل الطفل إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء وفاته بعد وصوله.

وسقط الطفل في البئر يوم الخميس الماضي، وتم استدعاء عمال الإنقاذ فورًا، ولكن عملية تحرير الطفل استغرقت 5 أيام؛ ما فجّر مظاهرات للتنديد بتأخر فرق الإغاثة في أداء مهماتها.

واثناء عملية الإنقاذ تمكن فريق الإغاثة من مد الطفل بأنبوب أكسجين، لكن دون أي مأكل أو مشرب، واستخدموا مروحية لنقله لمستشفى مدينة ”شانديجارج“، حيث أُعلنت وفاته.

وقال ”كلتار سينج“، أحد سكان المنطقة، إن عملية الإنقاذ تأخرت ”بسبب النقص في الدعم التقني“.

ومن جانبه، أمر رئيس حكومة البنجاب ”أماريندر سينج“، باتخاذ تدابير سريعة لإغلاق الآبار المنتشرة في أنحاء الولاية، وكتب عبر ”تويتر“: ”طلبت تقارير من جميع المسؤولين في المقاطعة عن الآبار المفتوحة حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث المريعة في المستقبل“.