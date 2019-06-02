ظهور كنيسة أثرية وسط بحيرة في المكسيك (فيديو)

بعد اختفائها 50 عامًا تحت سطح الماء، عادت كنيسة أثرية يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر، للظهور في جنوب المكسيك بسبب الجفاف.

أدى نقص الأمطار إلى ظهور واجهة كنيسة ”سانتياغو أبوستول“ في بحيرة ”نيزاهولكويتل“ المتفرعة من نهر ”غريجافا“ المكسيكي.

ووفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، بنى رهبان الدومينيكان الكنيسة في منتصف القرن السابع عشر في بلدة كيشولا، ولكن في عام 1966 أدى ارتفاع منسوب المياه في البحيرة بعد بناء سد نيزاهولكويتل إلى غرق الكنيسة.

واضطر تشييد السد العديد من السكان إلى هجر قراهم المغمورة وممتلكاتهم والانتقال، وغُمرت الكنيسة بالكامل حتى اختفت تحت الماء.

وعلى الرغم من بقائها تحت الماء منذ أواخر الستينيات، لا تزال واجهة الكنيسة الغارقة في حالة جيدة، ولكن بعض جدرانها قد انهارت خلال الزلزال الذي بلغت قوته 8.2 ريختر، والذي ضرب ولاية ”تشياباس“ المكسيكية في سبتمبر 2017.

وقال المواطن المحلي أنطونيو غونزاليز هيرنانديز: ”لقد بدأت الكنيسة تتهاوى، وعندما يبدأ موسم الأمطار مرة أخرى ستعود الكنيسة للاختفاء“.

وتعد هذه المرة الثالثة التي تظهر فيها الكنيسة بهذا الشكل، حيث ظهرت من قبل في عام 2015 أثناء فترة جفاف شديدة.