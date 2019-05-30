ممثل لخامنئي يدعو لإبعاد النساء عن تقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية

دعا أحمد علم الهدى، ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، في مدينة مشهد وإمام جمعتها، إلى إبعاد النساء ومنعهن من تقديم البرامج في هيئة الإذاعة والتلفزيون التي يشرف عليها خامنئي مباشرة، ويعين رئيسًا لها كل 4 سنوات.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، عن علم الهدى قوله، يوم الخميس، إنه ”في بعض البرامج التلفزيونية، يمكن الاستعانة بمتحدثين ومقدمين ذكور بدلًا من النساء“.

وأضاف أن ”الحجاب واجب ديني، ولكن للأسف لا يتم في الأسر التي تبدو متدينة، احترام الحجاب والعفة بشكل صحيح“.

وانتقد المسؤولون في النظام الإيراني عدة مرات، ظاهرة عدم ارتداء الفتيات للحجاب الذي تفرضه السلطات منذ عام 1979، خصوصًا في المحافظات التي تشهد ارتفاعًا في حرارة الجو.

وأصبحت تغطية النساء لشعرهن في المحافظات الجنوبية، وكذلك الوسطى، مسألة صعبة تؤرق النظام الإيراني وقواته الأمنية، حيث يعتبر النظام هذه علامة على ”العصيان والتمرد ضد النظام“.

ومع بداية الصيف، تتصاعد موجة المواجهة مع ما يسمى بالفارسية ”بي حجاب“ (بلا حجاب) من قبل قوات الشرطة، الذين يتخذون عقوبات صارمة بالسجن أو الغرامة ضد الفتيات غير الملتزمات بالحجاب.