مصر تتحرى هلال شوال بطريقة جديدة يوم 29 رمضان

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن موعد استطلاعها هلال شهر شوال، وحددت لذلك يوم الإثنين 29 رمضان الموافق 3 يونيو المقبل.

وكانت الحسابات الفلكية أعلنت أن غرة شهر شوال 1440 هجريًا سيوافق يوم الثلاثاء 4 حزيران يونيو فلكيًا وأول أيام عيد الفطر المبارك، وتقام الصلاة في الخامسة وتسعة عشرة دقيقة صباحًا بمدينة القاهرة.

ووفقًا للحسابات، فإن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة، والقاهرة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم ”يوم الرؤية“، وفي باقي محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 5 لـ7 دقائق، أما في العواصم العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 1 لـ17 دقيقة.

وأعلنت صفحة دار الافتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ أنها ستقدم خدمة جديدة من خلال عمل بث مباشر يكشف خلاله مفتي الديار المصرية نتيجة استطلاع هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.