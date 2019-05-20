ملياردير أمريكي يحضر حفل تخرج فيتعهد بتسديد ديون الخريجين(فيديو)

خريجو جامعة موريهاوس بمدينة اطلنطا في ولاية جوريا الأمريكية ، عاشوا الأحد 19 مايو 2019 يوما لن ينسوه طيلة حياتهم ، عندما أعلن الملياردير الأمريكي ”روبرت ف سميث“ خلال حفل تخرجهم ، أنه سيسدد المصاريف الدراسية لفوج 2019 المكون من 400 خريج ،وتقدر بـ 40 مليون دولار كانت ستظل دينا يثقل كاهلهم لعدة سنوات.

وكان رجل الأعمال يحضر الحفل لتسلم دبلوم شرفي ، وشكل إعلانه مفاجأة حتى للمسؤولين بالجامعة ، وهو أكبر تبرع تلقته على الإطلاق، وسبق ل “ سميث“ أن أعلن في بداية العام عن تبرعه ب 1.5 مليون دولار للمؤسسة حسب الصحيفة المحلية Atlanta Journal and Constitution..

وقال المتبرع في كلمته :“هذه دفعتي ، وأعلم أن دفعتي ستخلد هذه المبادرة بالمساعدة في تطوير حياة أمريكيين آخرين من السود“.

واستقبل الإعلان بعاصفة من التصفيق و الصراخ من طرف الطلبة ، للتعبير عن فرحتهم الكبيرة، وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الأمريكية مثيرًا الكثير من ردود الفعل الإيجابية.

وصرح طالب من الخريجين يدعى اليجاه دورموس: ”لو كنت قادرًا على إنجاز قفزة إلى الخلف لفعلت ، سأجن من شدة الفرح“ ، ويصل دينه إلى 90 ألف دولار ، وهو من أسرة بسيطة ،فوالدته تعمل سائقة حافلة مدرسية بحي هارلم في نيويورك.

وتتميز جامعة موريهاوس بأن اغلب طلبتها من السود ، وأشهر خريجيها مارثن لوثر كينغ جونيور ، و المخرج سبايك لي، و الممثل صامويل ل جاكسون.

والمتبرع خريج جامعتي كورنيل و كولومبيا الراقيتين ،وأصبح سنة 2015 الأمريكي أغني أمريكي من أصول إفريقية حسب مجلة فوربيس ، وتقدر ثروته ب 4.4 مليار، متجاوزًا مقدمة البرامج الشهيرة اوبرا وينفري التي سبق أن تبرعت بدورها لنفس الجامعة.

إن مصاريف الدراسة الضخمة في الولايات المتحدة ، زادت من عدد الطلبة غير القادرين على تسديد ديونهم تجاه الجامعات ،حتى تجاوزت آلاف المليارات من الدولارات حسب وكالة فيتش.

فتحول موضوع ديون الطلبة إلى قضية وطنية ، يراهن عليه بعض أعضاء الحزب الديمقراطي الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، بإدماجه في برامجهم الانتخابية .