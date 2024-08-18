أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن الزلزال القوي الذي ضرب إقليم كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي، لم يسفر عن وقوع أضرار أو ضحايا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن فرع الإقليم التابع للوزارة أن مجموعات العمليات من رجال الإنقاذ في كامتشاتكا تقوم بتفتيش المرافق ذات الأهمية الاجتماعية. وأضاف أنه "وفقا للمعلومات الأولية، لا توجد أضرار أو خسائر بشرية".

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وكانت الأكاديمية الروسية للعلوم أفادت بأن زلزالًا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي.

وأضافت أن زلزالًا ثانيًا بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر وقع بعد الزلزال الأول بوقت قصير، على مسافة 116 كيلومترًا من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي.

وقال حاكم مقاطعة كامتشاتكا كراي، فلاديمير سولودوف، إن موجة كثيفة من الهزات الارتدادية الخفيفة أعقبت الزلزال الأول، مشيرًا إلى أن احتمال حدوث هزة ارتدادية قوية ضئيل.