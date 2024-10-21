اليمن.. صاعقة رعدية تودي بحياة امرأة حامل

أودت صاعقة رعدية بحياة امرأة حامل في محافظة الحديدة، جنوب غربي اليمن، وقال مصدر محلي لـ" إرم نيوز "، إن الصاعقة الرعدية تسببت بوفاة علياء سعيد عبدلي، البالغة من العمر 32 عاماً، في منطقة السويدية بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، مساء الاثنين، وهي حامل في شهرها السابع.

وتسببت الصواعق الرعدية بمصرع 160 شخصا منذ مطلع العام 2024 .

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وأوضح تقرير أممي حديث أن الصواعق الرعدية تسببت بوفاة أكثر من 50 شخصاً فقط في محافظة حجة، غربي اليمن، الأكثر تضرراً من الأمطار والفيضانات خلال العام 2023.

ويشهد موسم الأمطار منذ العام 2023 نمطًا جديدًا من تزايد حدوث الصواعق الرعدية.