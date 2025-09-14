جدل واسع بعد انتشار فيديو زفاف طفلين سوريين في ريف إدلب

تسبب فيديو يصور حفلة زفاف لطفلين سوريين يبلغان من العمر 15 و16 عاماً من ريف إدلب جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الطفلان "عمر وناصر"، في فيديو الحفلة الذي نشره تلفزيون سوريا، محمولين على الأكتاف ويؤديان الرقصات والأغاني ابتهاجاً بهذه المناسبة، التي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً تقدمه أهل الطفلين.

واستغرب المتابعون أن تتم الموافقة على زواج طفلين، لم يبلغا بعد السن القانوني، إذ يحدد القانون السوري عمر الـ18 عاماً كحد أدنى لبلوغ سن الرشد.

وخلال الاحتفال، ظهر الطفلان في غاية السعادة، ينثران الورود ويرددان الأغنيات ومن حولهما أعداد كبيرة من الجمهور المشجع والمتحمس لهذه المناسبة. بينما أخذ الفيديو منحى آخر على السوشيال ميديا، فقد هاجمه البعض واعتبروه ظاهرة مرتبطة بالتخلف.

ورد أحد المؤيدين لزواج الطفلين القاصرين بغضب على المنتقدين وقال: "ما حدا الو علاقة ولا حدا يتفهمن.. دين ربنا أي شرع الله حلل ذلك ولا نطبع دستور أو حكم دولة فشرع الله هو الأهم".

ووصفت إحدى المعلقات على الفيديو هذه الظاهرة بـ"التخلف" وقالت: "هناك جريمة بحق الطفولة"، لكنّ متابعا آخر رد عليها بالقول: "أين الطفولة.. إن ملامح الرجولة تظهر على هذين الطفلين". وعقب آخر: "تنتقدون الزواج وتشجعون على الرذيلة".

وينحدر الطفلان من قرية كفر بطيخ بريف إدلب، حيث ترتفع نسبة زواج القاصرين، بدعوة الحفاظ على العفة وحمايتهم من الانحراف. وكان من طرائف التعليقات أن كتب أحدهم: "أين الأهل وكيف يسمحون بذلك؟"، فرد عليه آخر: "الأهل مشاركون بالحفلة وقد رقصوا أكثر من المعازيم".