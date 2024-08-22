بعد تقدم جنيفر لوبيز أمس بطلب طلاق من بن أفليك بعد علاقة رومانسية دامت سنوات، أكد مصدر لموقع Page Six المهتم بأخبار المشاهير، أن المشكلات بدأت بين الثنائي الأكثر شهرة، خلال شهر العسل الذي قضياه معا في بحيرة كومو بإيطاليا.

وتضمن شهر العسل أكثر من خروج علني للثنائي، إلا أن المصدر أكد أن "بن أفليك كان غير سعيد بملاحقة المصورين لهما. وتصرف كما لو كان الأمر مفاجأة بالنسبة له بأن يلاحقهما المصورون".

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وقال المصدر إن جنيفر وبن كانا بالكاد يتحدثان مع بعضهما البعض بغياب المصورين، بالوقت الذي كان من المفترض بهما أن يكونا بأسعد وقت في حياتهما".

وأضاف المصدر "لقد أقنع بن جنيفر بأنه رجل مختلف، لكن لم يستمر ذلك مدة طويلة".

وأشار المصدر إلى أن الرومانسية بين الثنائي سرعان ما تلاشت بمجرد أن عادة رصانة أفليك، وأصبح يتوق إلى مزيد من الخصوصية، ولم يعد بإمكانه تحمل مستوى شهرة لوبيز.