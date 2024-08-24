طمأن الطبيب المصري نور الدين عبد الرحيم، أستاذ الأشعة التداخلية للأورام وأمراض الأوعية الدموية في جامعة "فرانكفورت" الألمانية، والطبيب المعالج للفنان محمد منير، الجمهور على صحته، مشيرًا إلى أنه تحسَّن كثيرًا.

وشارك نور الدين عبد الرحيم فيديو جمعه بالفنان محمد منير في ألمانيا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وعلَّق عليه، قائلاً: "أُطمئِن جمهور الكينج محمد منير على سلامته، وربنا يحفظه من كل سوء، دعواتنا لك بكل الخير، وكل مشاعر الحب والتقدير، والأمنيات الطيبة".

وكان محمد منير قد أعلن، مؤخرًا، عن تأجيل حفله، الذي كان من المقرر إقامته، يوم ٢٢ أغسطس/ آب الماضي، في الإسكندرية، لظروف طارئة.

وكتب منير عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "نعتذر لجمهورنا عن تأجيل الحفل المقبل الذي سيقام، في 22 أغسطس 2024، في حديقة أنطونيادس في الإسكندرية لأسباب طارئة، وسيتم الإعلان عن موعد جديد للحفل قريبًا".

وكشف مصدر مقرّب من منير لـ"إرم نيوز" أن السبب في تأجيل الحفل هو الوعكة الصحية التي أُصيب بها، مؤخرًا، فرغم تأكيده على إقامة الحفل في موعده، إلا أن الوعكة أجبرته على التأجيل لأجل غير مسمّى.

