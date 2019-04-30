شاهد.. وفاة فيل بطريقة مأساوية تثير ضجة على السوشيال ميديا (فيديو)

أثار مقطع فيديو ضجة بين رواد الإنترنت، حيث يُظهر لحظة انهيار فيل ووفاته في حديقة هندية.

يُظهر الفيديو الفيل ”درونا“ البالغ من العمر 37 عامًا، وهو يرتجف ولا يستطيع أن يتمالك نفسه أو التحرك بثبات، ويحاول تحرير نفسه من قيوده، بينما يلقي حراس الحديقة دلاء من الماء عليه.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، يمكن رؤية كيف كان درونا يكافح حتى يتمكن من الوقوف بثبات وتحرير قيوده، وكيف ظل يرتجف حتى بدأ ينهار وسقط على جانبه جثة هامدة.

كشفت التقارير أن الواقعة حدثت يوم 26 أبريل في معسكر“ ثيثيماثي“ للفيلة في حديقة ”ناغاراهول الوطنية“ في الهند، كما ذُكر أن درونا كان مريضًا منذ صباح الجمعة.

بالإضافة إلى ذلك، يُرجح أن وفاة درونا ناجمة عن إصابته بنوبة قلبية، وحتى الآن لم يعرف السبب الحقيقي لوفاته وسُيكشف عنه بعد إجراء تشريح الجثة، كما ذكر مصدر أنه تم إهمال درونا ولم يتلق العناية الطبية اللازمة.

كما كشف حراس الحديقة أنهم اتصلوا مرارًا وتكرارًا بمسؤولي الحديقة لاستدعاء الطبيب البيطري لفحص درونا، ولكن المساعدة الطبية وصلت بعد فوات الآوان حيث كان درونا قد توفي.

يجدر بالذكر أن درونا كان عنيفًا في السابق، واقتحم عدة مزارع، حتى تمت السيطرة عليه في 2014، وترويضه.

واكتسب درونا شهرة كبيرة في عامي 2017 و2018 عندما حمل الهودج الذهبي أثناء مشاركته في مواكب مهرجان ”داسارا“ الهندوسي في مدينة ”ميسورو“.

وكشفت التقارير أيضًا أن الفيل درونا ساعد مسؤولي الغابات في القبض على النمور التي تهدد القرى، بالإضافة إلى الفيلة الأخرى العنيفة والتي تتجول بحرية في الغابات.