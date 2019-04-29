شاهد.. سبعيني يعبر المحيط الأطلسي في برميل

أعلن جون جاك سافان ، الفرنسي البالغ من العمر 72 عاما ، أنه تمكن من عبور المحيط الأطلسي ، ودخل لبحر الكارايبي .

وجاء في رسالته الاليكترونية التي نشرتها الصحافة الفرنسية :“بعد 122 يوما و9 ساعات ،أتواجد في بحر الكارايبي ، الرحلة انتهت شكرا للجميع“.

كما أرفق الرسالة بصورة من تطبيق التموضع GPS ، وأضاف :“تمت رحلة عبور المحيط الأطلسي بنجاح ،يجب أن أجد طريقة للوصل إلى ميناء ، وانجرف حاليا نحو فلوريدا“.

ثم عبر عن ارتياحه :“اعتقدت بسبب الرياح القوية بعض الأوقات ، أنني وصلت إلى مثلث بيرمودا وكانت الرحلة لتفشل“.

وانطلقت رحلة الجندي السابق يوم 26 ديسمبر الماضي من جزيرة ”ال هييرو“ الاسبانية ، ويتابعها 23 ألف شخص على فيسبوك .

وصنع من اجل رحلته مركبا على شكل برميل في ميناء البلدة الفرنسية الصغيرة ”اريس“ حيث يقطن، طوله 3 أمتار و وقطره 2.10 أمتار ، ويوفر مساحة للعيش لا تتعدى 6 أمتار مربعة ،وتمت الرحلة استنادا إلى مفعول الرياح و التيار البحري فقط .

وينوي البحار المغامر تأليف كتاب حول رحلته ، كما يخطط لعبور بحر المانش سباحة رغم تقدمه في السن.