هل تحتاج النساء ساعات نوم أكثر من الرجال حقا؟

يؤكد خبراء الصحة أن مسألة النوم بين الجنسين تعتبر أكثر تعقيدا مما تبدو عليه، فهي نتاج تفاعل معقد بين العوامل البيولوجية والنفسية والاجتماعية، كما أن طريقة قياس النوم تلعب دورا أساسيا في فهم هذه الفروقات.

وقد انتشرت على منصات مثل "تيك توك" و"إنستغرام" ادعاءات تفيد بأن النساء يحتجن إلى ساعة أو ساعتين إضافيتين من النوم مقارنة بالرجال.

أخبار ذات علاقة تمرين بسيط يمنحك ساعتين إضافيتين من النوم كل ليلة

وتعتمد الأبحاث عادة على طريقتين رئيسيتين: الأولى هي الاستبيانات الذاتية حيث يقدر الأشخاص عدد ساعات نومهم، لكن هذه الطريقة غير دقيقة لأن الناس عموما لا يحسبون نومهم بدقة.

أما الطريقة الثانية فهي أكثر موضوعية، وتعتمد على أجهزة تتبع النوم أو فحوصات تخطيط النوم في المختبرات، والتي تقيس موجات الدماغ والتنفس وحركات الجسم خلال النوم.

وعند النظر إلى البيانات العلمية الدقيقة، نجد أن النساء ينمن في المتوسط نحو 20 دقيقة أكثر من الرجال.

وقد أظهرت دراسة عالمية شملت نحو 70 ألف شخص يستخدمون أجهزة تتبع النوم وجود فرق بسيط لكنه ثابت بين الجنسين عبر مختلف الفئات العمرية. فعلى سبيل المثال، بلغ الفارق نحو 23 إلى 29 دقيقة بين الرجال والنساء في عمر الأربعينيات.

كما كشفت دراسة أخرى باستخدام تخطيط النوم أن النساء يقضين وقتا أطول في مرحلة النوم العميق مقارنة بالرجال، مع تراجع جودة النوم لدى الرجال فقط مع التقدم في العمر.

أخبار ذات علاقة الاستحمام بالماء البارد قبل النوم في الصيف.. هل هو مفيد؟

لكن هذه النتائج لا تعني أن كل امرأة بحاجة إلى 20 دقيقة إضافية من النوم، فاحتياجات النوم تختلف بشكل كبير بين الأفراد، تماما كما تختلف الأطوال والأوزان. والفكرة هنا تشبه القول إن النساء أقصر قامة في المتوسط، لكن هذا لا يعني أن كل امرأة أقصر من كل رجل.

واللافت في الأمر أن النساء، رغم نومهن لفترة أطول وعمق أكثر، يعانين من مشاكل في جودة النوم أكثر من الرجال، حيث يزيد احتمال تشخيصهن بالأرق بنسبة 40%.

ووفق الخبراء تظهر الفروقات البيولوجية بوضوح خلال مراحل الحياة المختلفة. فمع البلوغ، تبدأ مشاكل النوم بالظهور بشكل مختلف بين الجنسين، ثم تتفاقم أثناء الحمل وبعد الولادة وفي فترة ما قبل انقطاع الطمث.