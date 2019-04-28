شمبانزي يشعل الإنترنت بتصفح ”إنستغرام“ كالمحترفين (فيديو)

أشعل شمبانزي مواقع التواصل وأذهل رواده في مختلف أنحاء العالم، بتصفحه منشورات ”إنستغرام“ كالمحترفين.

كشف الفيديو الذي نشره ناشط حماية الحياة البرية مايك هولستون، الشمبانزي الطريف وهو يتصفح التطبيق ويختار الصور ومقاطع الفيديو بالنقر عليها.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، جمع المقطع الطريف أكثر من 7 ملايين مشاهدة خلال فترة قصيرة من نشره، ولازال من بين الأكثر تداولاً حتى الآن.

وفي الفيديو يمكن رؤية الشمبانزي وهو يشاهد فيديو لقرد يتأرجح على أحد الفروع، قبل الانتقال لمقطع آخر لشمبانزي يعانق إنسانًا وآخر لثعبان.

وعلق رواد الإنترنت من جميع أنحاء العالم على الفيديو وذكاء الحيوان، وقال أحد مستخدمي تويتر، ”وين سميث“، و“إنه لا يستخدم التطبيق عبثًا، بل يتحرك عموديا ويختار الصور التي يجدها جذابة، ومستوى الذكاء الذي يتطلبه هذا لا يقل عن مستوى ذكاء الإنسان“.

وقال آخر ساخرًا: ”هذا الشمبانزي يفهم تطبيق إنستغرام أكثر من 70 ٪ من جيلي، ولم يتضح بعد أين ومتى تم تصوير الفيديو الطريف“.