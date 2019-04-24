”ثعبان“ يثير الذعر ويعطل التصويت خلال الانتخابات في الهند

أثار ثعبان حالة من الذعر عندما أدرك الناخبون والمسؤولون أن الثعبان كان عالقًا في آلة التصويت الإلكترونية في مايل كانداكاي في دائرة كانور بولاية كيرلا جنوب الهند.

وتسبب ذلك في وقف التصويت على الانتخابات العامة في الهند لمدة ساعتين، إلى أن نجح مسؤول شجاع في إزالة الثعبان من الآلة ومن كشك الاقتراع.

ورغم حالة الرعب التي أصابت الجميع، أبلغ المسؤولون عن ارتفاع عدد الناخبين على مدار اليوم، وفقًا لصحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية.

واعترف خبراء الانتخابات الهنود بأن هذه هي المرة الأولى التي يعطل فيها ثعبان العملية الديمقراطية، وقال المعلق السياسي شاشي ثارور: ”ثعبان داخل آلة الاقتراع يعطل الانتخابات في كانور، وهذا يجب أن يكون الأول للديمقراطية الهندية؟“

وعلى الجانب الآخر، أصيب مسؤول انتخابي بجروح ونقل إلى المستشفى عندما سقطت عليه مروحة داخل إحدى صناديق الاقتراع في ولاية أوتار براديش في شمال الهند.

مع وجود 900 مليون ناخب مؤهل ومليون مركز اقتراع، تشهد الهند أكبر عملية ديمقراطية في العالم، وتجرى الانتخابات العامة على سبع مراحل على مدار ستة أسابيع، وبدأت هذه الانتخابات في 11 أبريل، وسيتم الكشف عن النتيجة النهائية في 23 مايو.