صيني يستنشق الماء بأنفه و يخرجه من عينه (فيديو)

أثار خبير كونغ فو صيني دهشة الجميع عندما استخدم طريقة غير متوقعة لري الزهور، حيث استنشق سائلاً أو ماء بأنفه ثم أخرجه من عينه.

وتعلم ”تشانغ ييلونغ“، متخصص في فنون القتال في مدينة “ شينشيانغ“ في الصين، فنا قديما يتمثل في رش الماء والحليب من عينه اليمنى.

وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يمكن رؤية تشانغ، وهو يستنشق المياه من خلال أنفه، قبل رشها من عينه في اتجاه وعاء زهور.

كما أثار تشانغ مزيدًا من الاندهاش، حيث قام بكتابة أو رسم أحرف صينية على قطعة كبيرة من الورق من خلال إخراج ما استنشقه من حليب عن طريق عينه.

وكشف تشانغ أنه يتدرب على تلك الحيلة على مدار الـ 10 سنوات الماضية، وقال إنه يستطيع رش السائل من عينه إلى مسافة تصل إلى 1.7 متر، كما قال إنه في البداية، لم يتمكن من استنشاق السائل عبر أنفه، ولكنه نجح لاحقًا بعد عدة مرات محاولة، بينما فشل في إخراج السائل عبر الغدة المسيلة للدموع، حتى نجح في ذلك بعد عدة أشهر.

ورغم تمرس تشانغ في تنفيذ حيلته، إلا أنه يحذر كل من يشاهده، وقال: ”أريد أن أذكر الجمهور بعدم تقليدي، فذلك الأمر خطير واستغرق 10 سنوات من التدريب، فمن فضلكم لا تقلدوني، خاصة الأطفال“.