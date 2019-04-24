طائر يزور كل ربيع رجلًا أنقذه قبل سنوات (صور)

في واقعة غريبة ولكن مؤثرة، كشف ضابط سابق من فريق التدخل السريع الأمريكي SWAT، يقطن في جورجيا، أن هناك طائراً طناناً يعود كل ربيع لزيارته وكأنه يشكره لإنقاذه قبل 4 سنوات.

وكشف الضابط السابق ”مايك كارديناز“، أنه أطلق اسم ”باز“ على الطائر الصغير بعدما لاحظ وجود كسر في جناحيه، وأنه لا يستطيع الطيران في عام 2015.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، حرص ”مايك“ آنذاك على مد الطائر الصغير بما يحتاجه من عناصر غذائية، إضافة إلى محلول ”بيديالايت“ وسكر، كما وفر له مكانا آمن في منزله في مدينة “ غروفتاون“ حتى يتعافى.

وكشف مايك أنه انتظر 8 أسابيع حتى تحسنت حالة الطائر وأُعيد تكوين ريشه مرة أخرى، كما كشف أن ”باز“ كان يطير حول الفناء ثم يعود وقتما يشعر بالإرهاق، حتى رحل وترك منزل مايك في فصل الشتاء.

ومع ذلك، يبدو أن الطائر لم ينس ما فعله مايك من أجله، حيث كشف الضابط أن ”باز“ حرص على العودة كل عام طوال الأربع سنوات الماضية.

وقال مايك، إنه كان قلقًا عندما تأخر باز عن موعده المعتاد لزيارته هذا العام، ولكنه زاره بالفعل مؤخرًا بعد رحلة هجرته السنوية إلى أمريكا الوسطى، حيث قال مايك إنه كان ينتظر الطائر في الشرفة وعندما لم يظهر، عاد للداخل ولكنه سمع صوته، فعاد للشرفة ومد يده، وحينها وقف ”باز“ عليها.

وفي حين أنه قد تكثر العديد من الشكوك بشأن أن يكون نفس الطائر هو الذي يزوره، إلا أن مايك يقول إنه واثق من أنه باز، حيث قال إن الطيور الطنانة، لا تهبط على يد الشخص عادة.