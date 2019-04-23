بعد 14 عامًا من فصلهما.. شاهد كيف أصبح شكل التوأم ”كندرا وماليا“؟ (صور)

عرضت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية جانبًا من حياة التوأم كيندرا وماليا هيرين، اللتين ولدتا ملتصقتين تتقاسمان البطن والحوض والكبد والكلى والأمعاء الغليظة.

وأصبحت الشقيقتان التوأم الآن في عمر 17 عامًا، حيث تنموان بطريقة طبيعية في أعقاب عملية كبيرة، أجريت عندما كان عمرهما 4 سنوات، حيث استمرت 26 ساعة، وتركت لكل منهما ساقًا واحدة.

وقالت الشقيقتان التوأم: ”عندما يسمع الناس قصتنا لأول مرة، فإنهم يحبون طرح الكثير من الأسئلة.. لكننا ببساطة نشعر أننا مثلنا مثل الجميع، لدينا فقط بعض الأشياء التي تختلف قليلًا“.

وولدت الشقيقتان ملتصقتين، واستغرق الأمر سنوات من المشاورات، قبل موافقة والديهما على الانفصال الجراحي.

وتطلب الأمر عدة أشهر من البحث والتحضير من قبل الجراحين، حيث حذر الأطباء من أن الإجراء الجراحي يحمل خطر الموت، ولكنه سيعطي الفتيات استقلالًا وفرصة لحياة أطول في حال نجاحه.

وبعد العملية الجراحية، خرجت الشقيقتان من المستشفى في غضون 6 أسابيع، رغم أنهما اضطرتا لتحمل عملية تقويم العمود الفقري الشاقة، والكثير من الزيارات الطبية لسنوات.

وعبّرت الفتاتان عن امتنانهما لوالديهما لاتخاذ قرار الفصل بينهما، حيث قالتا: ”نحن سعداء لأن والدينا اختارا الفصل بيننا“.

وتعيش الفتاتان مع والديهما وأختهما الكبرى وإخوانهما الأصغر سنًا، لكنهما تقضيان معظم وقتهما معًا.

وقالت الصحيفة إنهما تحبان عملهما المدرسي، وتشاركان وقتهما وحكايتهما على قناتهما عبر YouTube ومدونتهما وعلى ”إنستغرام”، ولديهما الآلاف من المتابعين.

وكانت كندرا وماليا تدرسان عبر الإنترنت لسنوات، ولكنهما قررتا الذهاب إلى المدارس العامة للاختلاط مع الآخرين في سنهما.