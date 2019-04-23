مغامر متهور يتعلق بعجل طائرة لالتقاط إصبع موز (فيديو)

أظهر مقطع فيديو مدهش خروج أحد ركاب طائرة تحلق في سماء منتجع ”ألفور“ في إيطاليا، لأخذ ثمرة موز من مغامر آخر يقوم بممارسة رياضة القفز بالمظلات.

ويوضح الفيديو أنه أثناء تحليق المغامر الطائر بار سافستروم بالقرب من الطائرة فتح دانيال أوسيو الباب، وتسلق على العجلات.

وتدلى دانيال من الطائرة لأخذ ثمرة موز من يد ”بار سافستروم“ قبل أن يجلس ويتسلق عائدًا مرة أخرى إلى داخل الطائرة.

وبعد أن أكل دانيال وجبته الخفيفة قفز بمظلته من الطائرة.

وقال دانيال: ”شعرت بالجوع لذا اضطررت إلى أكل الموز.. لقد حظينا بضحكات ومتعة كبيرة.. وقد تمكنا من القيام بذلك من المحاولة الأولى“.

ولم تخلُ المحاولة من العقبات، ولكن دانيال المخضرم، الذي قفز ألف مرة، تمكن من تنفيذها بشكل جيد.

وقال دانيال: ”عندما جلست على عجلة الطائرة تغيرت زاويتها، لذا قمت بتثبيت قدمي في الترس وإيجاد حل سريع للمشكلة“.