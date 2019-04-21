متظاهرو السترات الصفراء يحولون ”جان دارك“ إلى ”جوليان اسانغ“

عبر متظاهرو السترات الصفراء عن تضامنهم مع مؤسس موقع ويكيليكس الاسترالي جوليان اسانغ ، بوضع صورته يوم السبت على تمثال جان دارك ، التي تعد رمزا وطنيا في فرنسا ، كما غلفوا رأس سهمها بسترة صفراء.

التمثال البرونزي الموجود بساحة جان دارك في مدينة تولوز ، تم ترميمه بالكامل ووضعه في الساحة يوم 11 ابريل الجاري ، وهو اليوم نفسه الذي ألقي القبض فيه على جوليان اسانغ من داخل سفارة الاكوادور بلدندن ، حيث لجأ لمدة 7 سنوات.

وكان الكثير من السترات الصفراء قد عبروا عن أسفهم وانتقادهم لما وصفوه بتخلي الإكوادور عن اسانغ وحرمانه من حق اللجوء.

وتتابع عدد من البلدان صاحب ويكيليكس قضائيا ،وهو مهدد بالترحيل إلى الولايات المتحدة ليحاكم بتهمة نشره العام 2010 ، عددا من الوثائق السرية الخاصة بالحرب في العراق وافغنستان.