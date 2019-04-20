صورة لواجهة كاتدرائية نوتردام قبل ساعة من حريقها تثير اهتمام المتصفحين

التقطت سائحة أمريكية صورة لواجهة كاتدرائية نوتردام قبل ساعة من اندلاع الحريق ، وساعدها المتصفحون على إيجاد رجل يظهر في الصورة وهو يلعب مع طفلته حسب موقع ”7/7“.

حيث نشرت بروك ويندسور على حسابها في تويتر يوم 16 ابريل التغريدة التالية :“التقطت هذه الصورة ونحن نغادر نوتردام قبل حوالي ساعة من اندلاع الحريق ،كنت سأسأل الأب إذا كان يرغب بها، والآن ندمت لأنني لم افعل“.

وأضافت :“غردوا إذا كنتم تملكون قدرة سحرية ، ساعدوه على العثور على هذا(تقصد الصورة)“.

ولقي النداء استجابة كبيرة على مواقع التواصل ، فتم تشارك تغريدتها على نطاق واسع ، وحصلت على475 ألف إعجاب على تويتر، كما تعبأت بعض وسائل الإعلام لمساعدتها كقناة ”بي بي سي“.

وتمكنت السائحة الأمريكية بفضل مساعدة الجميع من الوصول إلى الأب الذي فضل عدم ذكر اسمه ، تقول بروك :“كتب لي: شكرا على هذه الصورة الرائعة ،سنجد لها مكانا مميزا، وشكرا لكل من تشاركها“.