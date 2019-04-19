ثعبانان يطردان الرئيس جورج ويا من مكتبه

لن يتمكن نجم كرة القدم السابق و الرئيس الحالي لليبيريا جورج ويا من دخول مكتبه الرئاسي قبل ال 24 من شهر ابريل الجاري ، وذلك بعد تسلل ثعبانين إلى المبنى يوم الأربعاء الماضي، حسب بلاغ أصدرته السلطات الليبيرية يوم الجمعة.

وذكر موقع ”لوسوار“ البلجيكي أن عمارة وزارة الخارجية التي يشغل الرئيس الطابق الأخير منها ، تخضع لعملية تدخين بين 18 و 23 ابريل.

وسيمنع أي دخول إلى المبنى المتواجد وسط العاصمة مونوروفيا طيلة هذه الفترة بسبب سمية التدخين حسب سميث توباي الناطق باسم الرئاسة.

كما أصدرت وزارة الخارجية بلاغا جاء فيه :“كل أنشطة وزارة الخارجية ، بما في ذلك مكتب الجوازات و التـأشيرات، ستعلق بسبب عملية التدخين بين 18 و 23 ابريل ، وستستأنف أنشطتها العادية يوم 24″.

وشوهد الثعبانان وهما يتسللان إلى الطابق الأرضي، بالقرب من المصعد الذي يستعمله اللاعب الإفريقي الوحيد الحاصل على الكرة الذهبية العام 1995.

وتمكن جورج ويا بفضل شعبيته الكبيرة ، من حصد عدد كبير من الأصوات مكنه من خلافة إلين جونسون سيرليف على رأس ليبيريا في يناير 2018.

لكنه يواجه عدة تحديات بسبب الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، بسبب الحرب الأهلية التي استمرت بين 1989 و 2003 ، ووباء ايبولا القاتل بين 2014 و 2016 ،مما يجعلها تعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية.