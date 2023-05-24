اكتشاف أقدم مخططات للصيد في العالم بالأردن والسعودية

اكتشف علماء الآثار "نقوشًا حجرية" تعد أقدم مخططات هندسية حتى الآن، إذ يعود تاريخها إلى 9 آلاف سنة، وتمثل هيكليات مخصصة للصيد في مناطق صحراوية في الأردن والسعودية.

ونقل موقع قناة "يورونيوز" عن عالم الآثار ورسام الخرائط في مختبر "أركيه أوريان" التابع لجامعة "ليون 2" الفرنسية أوليفييه بارج، بأن هذه المصائد "مساحات كبيرة تحدها جدران طويلة تمتد على كيلومترات عدة وتشبه ذيل الطائرة الورقية".

ويقول العالم المشارك في إعداد الدراسة التي نشرت هذا الشهر في مجلة "بروسيدينغز اوف ذي ناشونال أكاديمي اوف ساينسس" الأمريكية إن هذه الهيكليات شكلت "تقنية صيد متطورة"، إذ كانت تجمع الحيوانات ومنها الغزلان، في هذه المصائد قبل وضعها في الحفر لنحرها.