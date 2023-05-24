اكتشاف أقدم مخططات للصيد في العالم بالأردن والسعودية
اكتشف علماء الآثار "نقوشًا حجرية" تعد أقدم مخططات هندسية حتى الآن، إذ يعود تاريخها إلى 9 آلاف سنة، وتمثل هيكليات مخصصة للصيد في مناطق صحراوية في الأردن والسعودية.
ونقل موقع قناة "يورونيوز" عن عالم الآثار ورسام الخرائط في مختبر "أركيه أوريان" التابع لجامعة "ليون 2" الفرنسية أوليفييه بارج، بأن هذه المصائد "مساحات كبيرة تحدها جدران طويلة تمتد على كيلومترات عدة وتشبه ذيل الطائرة الورقية".
ويقول العالم المشارك في إعداد الدراسة التي نشرت هذا الشهر في مجلة "بروسيدينغز اوف ذي ناشونال أكاديمي اوف ساينسس" الأمريكية إن هذه الهيكليات شكلت "تقنية صيد متطورة"، إذ كانت تجمع الحيوانات ومنها الغزلان، في هذه المصائد قبل وضعها في الحفر لنحرها.
وتمكن مشروع "غلوبل كايتس" الذي ينظمه مختبر "أركيه أوريان"، من إحصاء 6 آلاف هيكلية مماثلة حتى اليوم، من كازاخستان إلى الأردن.
وفي العام 2015، توصلت مجموعة من علماء الآثار التابعين لمختبر "أركيه أوريان" إلى اكتشافين يصفهما أوليفييه بارج، بـ"الاستثنائيين" في جبال الخشابية في الأردن، وفي صحراء النفود الكبير التي تقع في السعودية وتبعد عن الموقع الأوّل نحو 250 كيلومترًا شرقًا.
واكتشفت في الأردن لوحة حجرية من الكلس لونها بني فاتح ويبلغ ارتفاعها نحو متر، بينما اكتشفت في شبه الجزيرة العربية كتلة ضخمة من الحجر الرملي الأسود، وعلى كلتيهما مخططات محفورة ومفصّلة لـ"طائرات ورقية صحراوية" من قرب.
ويقول أوليفييه بارج، إن "الطريقة التي وضعت بها هذه المخططات غير معروفة، لكن الدراسة تلاحظ أنها تظهر أن السكان في تلك الحقبة كانوا يتمتعون بقدرة ذهنية لم تكن متوقعة على تصور المساحات".
ويضيف أن الفرضية التي كاتت سائدة حتى اليوم هي أن فن رسم الخرائط ولد في مرحلة لاحقة وضمن "ثقافة يتقن أصحابها الكتابة وحفظ السجلات، على غرار ثقافة بلاد ما بين النهرين التي تعود إلى 5 آلاف سنة، أو تلك الخاصة بالعصر البرونزي في أوروبا.
ويدفع ما اكتشف في الأردن والسعودية إلى إعادة النظر في تلك الفرضية، إذ أقيمت الهيكليات في تضاريس معقدة، دون اعتماد مخطط رئيس ينفذ على الأرض.