بالفيديو.. ما حقيقة ”ثري القصر مول“ الذي تسوق بمفرده في ”مول“ بالسعودية؟

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، انتقادات لرجل ظهر يتجول بسيارته داخل أحد طوابق "القصر مول"، قيل إنه ثري سعودي حجز المكان بالكامل كي يتسوق بمفرده. . ويقول مصور المقطع في توضيح لما يوثقه بكاميرا هاتفه الجوال، إنه رجل أمن يعمل في مركز تسوق "القصر مول" الواقع في جنوب مدينة الرياض، وأن من يظهر في السيارة هو ثري استأجر المكان بالكامل. . ولم تعلق إدارة ”القصر المول“ على الجدل الذي أثاره مقطع الفيديو المنسوب للمركز. . . #إرم_نيوز #السعودية #الرياض #جدة #القصر_مول #ثري_القصر_مول #لايك #تفاعل #أخبار #منوعات #ترند #اكسبلور #explore #ksa#saudiarabia