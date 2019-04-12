بالفيديو.. ما حقيقة ”ثري القصر مول“ الذي تسوق بمفرده في ”مول“ بالسعودية؟

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، انتقادات لرجل ظهر يتجول بسيارته داخل أحد طوابق مركز تجاري (مول)، قيل إنه ثري سعودي حجز المكان بالكامل كي يتسوق بمفرده.

ويظهر في مقطع الفيديو، سيارة فارهة تقف أمام محل تجاري في ”المول“، وينزل منها أكثر من شخص، فيما يخلو المكان من أي شخص آخر باستثناء مصور الفيديو الذي كان في طابق أعلى.

ويقول مصور المقطع في توضيح لما يوثقه بكاميرا هاتفه الجوال، إنه رجل أمن يعمل في مركز تسوق ”القصر مول“ الواقع في جنوب مدينة الرياض، وأن من يظهر في السيارة هو ثري استأجر المكان بالكامل.

#ثري_القصر_مول مقطع فيديو انتشر قبل قليل

اعتقد انها دعايه للمول والسينما

ولا شرايكم انتوا مب معقوله ???? pic.twitter.com/sp5FFJsh9C — Mr. Pep (@Busha76) ١١ أبريل ٢٠١٩

وانهالت الردود على مقطع الفيديو وسط انتقادات لاذعة لبطل القصة المزعومة، والدعوة لعدم الاستعراض بالثروة والمال أمام الآخرين، فيما شكك كثيرون بحقيقة القصة.

وش هالدفاشة يعني فيه تسوق على النت ويقدر يطلب مناديب من أي شركة بالعالم يجونه ببيته ويعرضون له ما عندهم السالفة ما تدخل الراس ممكن هو مالك المحل وجاي يشيك بآخر الليل أو أي شي آخر أما أنه يستأجر المول عشان يتسوق لحاله قوووووووووووية#ثري_القصر_مول — عبدالمحسن (@mo7sn_m) ١١ أبريل ٢٠١٩

اذا كانت حقيقه فافعلاً صدق المثل (إللي عنده قرش محيره يشتري حمام ويطيره)#ثري_القصر_مول

https://t.co/ZbIO0mmAr8 — يزيد الخليوي (@yazeed_naser) ١١ أبريل ٢٠١٩

#ثري_القصر_مول

غير صحيح ما لأحد صلاحية تأجير المول فالمول لا يملكة جهه وأحدة ففيه مئات المحلات ولا تقبل بمنع زبائنها ، فالموضوع يا اعلان دعائي أو في وقت أغلاق المول أي اخر الليل — وطني يعادل روحي (@zbzm7654) ١١ أبريل ٢٠١٩

ولم تعلق إدارة ”القصر المول“ على الجدل الذي أثاره مقطع الفيديو المنسوب للمركز، فيما لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.