بالفيديو.. ما حقيقة ”ثري القصر مول“ الذي تسوق بمفرده في ”مول“ بالسعودية؟

بالفيديو.. ما حقيقة ”ثري القصر مول“ الذي تسوق بمفرده في ”مول“ بالسعودية؟

المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، انتقادات لرجل ظهر يتجول بسيارته داخل أحد طوابق مركز تجاري (مول)، قيل إنه ثري سعودي حجز المكان بالكامل كي يتسوق بمفرده.

ويظهر في مقطع الفيديو، سيارة فارهة تقف أمام محل تجاري في ”المول“، وينزل منها أكثر من شخص، فيما يخلو المكان من أي شخص آخر باستثناء مصور الفيديو الذي كان في طابق أعلى.

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أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، انتقادات لرجل ظهر يتجول بسيارته داخل أحد طوابق "القصر مول"، قيل إنه ثري سعودي حجز المكان بالكامل كي يتسوق بمفرده. . ويقول مصور المقطع في توضيح لما يوثقه بكاميرا هاتفه الجوال، إنه رجل أمن يعمل في مركز تسوق "القصر مول" الواقع في جنوب مدينة الرياض، وأن من يظهر في السيارة هو ثري استأجر المكان بالكامل. . ولم تعلق إدارة ”القصر المول“ على الجدل الذي أثاره مقطع الفيديو المنسوب للمركز. . . #إرم_نيوز #السعودية #الرياض #جدة #القصر_مول #ثري_القصر_مول #لايك #تفاعل #أخبار #منوعات #ترند #اكسبلور #explore #ksa#saudiarabia

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ويقول مصور المقطع في توضيح لما يوثقه بكاميرا هاتفه الجوال، إنه رجل أمن يعمل في مركز تسوق ”القصر مول“ الواقع في جنوب مدينة الرياض، وأن من يظهر في السيارة هو ثري استأجر المكان بالكامل.

وانهالت الردود على مقطع الفيديو وسط انتقادات لاذعة لبطل القصة المزعومة، والدعوة لعدم الاستعراض بالثروة والمال أمام الآخرين، فيما شكك كثيرون بحقيقة القصة.

ولم تعلق إدارة ”القصر المول“ على الجدل الذي أثاره مقطع الفيديو المنسوب للمركز، فيما لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

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