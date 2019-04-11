أنثى دب تقضي عقوبة السجن المؤبد وسط أخطر المجرمين في كازاخستان (صور)‎

حُكم على أنثى الدب ”إيكاترينا“ بالسجن مدى الحياة، بعد هجومها على السياح في أحد المخيمات في واقعتين مختلفتين في العام 2004، ويأتي ذلك بعدما هجرها سيرك عندما كانت صغيرة.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، تعد إيكاترينا هي أنثى الدب الوحيدة التي تم احتجازها مع أكثر من 700 مجرم، بينهم قتلة لا تتعدى عقوبتهم 25 عامًا، كما أنها تعد الوحيدة بين المجرمين التي حُكم عليها بالمؤبد.

تكشف الصور إيكاترينا خلف الأسوار، وقال ”أصلان مديباييف“ رئيس مستعمرة مدينة كوستناي في كازاخستان مشددة الحراسة: إن إيكاترينا أصبحت أقل تهديدًا، حيث قضت حتى الآن 15 عامًا في السجن.

إضافة إلى ذلك، قال أصلان عن إيكاترينا: ”إنها ودودة وليست عدوانية، كما أن السجناء الآخرين يزورونها، وهي الآن في حالة جيدة ونشيطة، تركض وتقفز بعد استيقاظها من سباتها الشتوي قبل شهر“.

ورغم أن إيكاترينا تقضي عقوبة المؤبد، إلا أنه تم نصب تمثال لها في السجن، كما وفروا لها بركة ماء في زنزانتها، ويوضح أصلان أن عقوبة إيكاترينا تأتي بعد هجومها على السياح في العام 2004، وهجومها على صبي يدعي ”نور سلطان“ في الـ 11 عامًا من عمره وسحبه من ساقه عندما حاول إطعامها.

أُصيب نور بجروح خطيرة وصدمة، ويقول عن الواقعة: ”حدث كل شيء فجأة، عندما كنت ألقي الطعام للدب، فأمسك ساقي من القفص، ولا أتذكر أيًا مما حدث منذ تلك اللحظة“، كما أنه بعد تلك الواقعة بوقت قصير هاجم الدب رجلًا آخر يدعى ”فيكتور أوه“ كان في الـ 28 عامًا من عمره، عندما حاول مصافحة الدب متجاهلًا علامات التحذير، وكان مخمورًا آنذاك.

وفي محاولة لمنع وقوع مزيد من الهجمات، حُكم على إيكاترينا بالسجن، لعدم وجود حديقة حيوان في المدينة تأويها، وإضافة إلى قضاء العقوبة، يتم الاعتناء بها من قِبل السجناء، ولكن تحت إشراف المسؤولين.