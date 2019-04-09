الصين تجبر الملايين على تنزيل تطبيق لمتابعة أخبار الرئيس

كشفت تقارير أن ملايين الصينيين مُجبَرون على تحميل تطبيق يروج للرئيس ”شي غين بينغ“، وحزبه الشيوعي، حيث يستخدم تطبيق (Xuexi Qiangguo)، والذي يعني اسمه ”الأمة العظيمة“ عشرات الملايين من المواطنين والذي يتيح لهم الفوز بنقاط من خلال متابعة أخبار الرئيس غين بينغ، مثل مقاطع الفيديو المصورة لزياراته الدولية أو إجابة أسئلة تتعلق بالسياسات الاقتصادية، وفقا لما نشرته صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية.

ويرى النقاد أن الشعبية المتزايدة للتطبيق تأتي من خلال سياسات اتبعها الحزب الشيوعي للضغط على المواطنين لاستخدامه ومعاقبة من يتجاهلونه، حيث أجبر العديد من الموظفين على إرسال صور لتوثيق تقدمهم اليومي على التطبيق، وإلا يتم الاقتطاع من مرتباتهم.

وتم تطوير التطبيق من خلال شركة البرمجيات الصينية العملاقة ”Alibaba“، في وقت سابق من هذا العام، ومنذ ذلك الحين أصبح الأكثر شعبية في البلاد متجاوزا تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل ”WeChat“، و “ TikTok“، ووفقا لوسائل الإعلام الحكومية يستخدم هذا التطبيق أكثر من 100 مليون شخص، وأن مسؤولي الحزب الشيوعي تلقوا أوامر بضمان استخدام المواطنين للتطبيق؛ ما جعل درجات الطلاب في المدارس ورواتب الموظفين في الشركات متوقفة على نسبة استخدامهم للتطبيق.

ويعد الرئيس الحالي أحد أقوى الزعماء الصينين منذ عصر ماو، وتذكر التقارير أن بإمكانه حكم البلاد لأجل غير مسمى، خاصة بعد أن ألغى الحزب الشيوعي حدود الفترات الرئاسية في مارس الماضي، ويعد هذا التطبيق هو أحدث وسائله لتعزيز سيطرته على البلاد.

وعلق هاي تشينغ يو، أستاذ الإعلام الصيني، على هذا التطبيق وهذه الممارسات قائلًا: ”إنه نوع من أنواع المراقبة الرقمية، الرئيس يأخذ مفهوم الدكتاتورية الرقمية إلى مستوى جديد“.