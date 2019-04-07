نائبة في الكونغرس ترد على ترامب: ”لا يعيبني أنني كنت نادلة في بار“

ردت النائبة المستجدة في مجلس النواب الأمريكي، اليكساندريا كورتيز، على وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لها بأنها ”نادلة بار صغيرة“، بالقول إن ”هذا لا يعيبها“.

ونقلت شبكة ”فوكس نيوز“ عن كورتيز، النائبة عن ولاية نيويورك، أن ”هذا الوصف مجاملة وليس إهانة لأن عملي السابق نادلة في بار منحني خبرة ميدانية حية في طرق العناية الصحية“.

وأضافت: ”إنه أمر معيب من طرف ترامب أن يسخر من شخص لأنه من بيئة اجتماعية متواضعة، وإنه اشتغل في بار“.

وتابعت: ”ليس مقبولًا من الرئيس أن يعيب علي مكان ولادتي ونشأتي وطبيعة عملي“.

وأكدت أنها ”تعلمت الكثير من عملها في البار، وأصبحت ناشطة في قضايا التأمين الصحي لخدمة الناس، وهو ما لم يحصل عليه الرئيس ترامب“.