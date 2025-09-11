ناجية من هجمات 11 سبتمبر تروي كيف أنقذت "صدفة" حياتها

تروي لارا لوندستروم كلارك، الناجية من هجمات 11 سبتمبر على مركز التجارة العالمي في نيويورك، كيف أن لقاءً صدفةً مع نجمة هوليوود غوينيث بالترو أنقذ حياتها.

كانت لارا، التي كانت تبلغ من العمر 24 عامًا وتعمل في الطابق 77 من البرج الثاني لشركة "بيسلاين للخدمات المالية"، في طريقها إلى العمل صباح 11 سبتمبر 2001، حين كادت سيارة مرسيدس تصدمها على الجادة السابعة. قالت لارا إن سائقة السيارة كانت غوينيث بالترو، التي لوّحت لها قبل أن تواصل طريقها.

وتسبب هذا اللقاء العرضي في تأخر لارا عن القطار، حيث وصلت إلى الرصيف لحظة إغلاق الأبواب، ما منعها من الوصول إلى مكتبها في البرج الثاني الذي كان على وشك أن تصدمه الطائرة الثانية. واصفة المشهد، قالت لارا: "كان قلبي ينبض بسرعة وكنت مشلولة، لم أستطع التفكير إلا في والديّ وما قد يحدث لهما".

بعد دقائق من وصولها، ضربت الطائرة الثانية البرج، لكن معجزة أنقذت معظم زملائها من الموت. ومنذ ذلك الحين، اعتبرت لارا لقاءها مع غوينيث بالصدفة الحاسمة التي أنقذت حياتها، وقالت: "لو كنتُ قد لحقت بالقطار، لكنتُ الآن في مكتبي في الطابق 77 من البرج الثاني".





