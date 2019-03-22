افتتاح مطعم باسم معمر القذافي في إسرائيل (صور)

تداول ناشطون ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، صورًا لافتتاح مطعم في إسرائيل يحمل اسم الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي.

وقال مصدر من عرب الـ 48 تحدث إلى ”إرم نيوز“، مفضلًا عدم الكشف عن هويته، إن الصور لمطعم يقع في سوق الكرمل للخضار في ”تل أبيب“، وتحديدًا في رويتشيلد بوليفارد، ويملكه يهودي ليبي الأصل.

وأشار إلى أن المطعم الذي افتتح مؤخرًا يلقى رواجًا ويقبل عليه المتسوقون، فضلًا عن وجود خدمة الديلفري.

وبحسب معلومات متداولة على الإنترنت، فإن مالك المطعم هو اليهودي كوبي شمويلي، ويختص بتقديم الوجبات السريعة.