شاهد.. بناء أكبر مطعم في العالم تحت البحر يُشبه منظارًا غارقًا

انتهت شركة نرويجية للهندسة المعمارية، من بناء أكبر مطعم في العالم تحت البحر، صممته على شكل منظار سفن غارق، حيث يظهر جزء منه بين المنحدرات الصخرية قبالة سواحل قرية بولي النائية جنوب النرويج.

وأنشأت شركة ”Snøhetta“ المطعم، من مادة الخرسانة، بمساحة 495 مترًا مربعًا، على شكل أنبوب منحني قليلًا، لتوفير المقاومة المثلى ضد الأمواج وضغط الماء، وصممته مع نوافذ ضخمة، لعرض مشهد بانورامي فريد للحياة البحرية، ولجلسات رومانسية لطيفة.

ووفّرت على سطحه بيئة خصبة لتجمع الطحالب، والرخويات، وتكاثرها عليه، أما جدرانه الداخلية وأثاثه فصمّمته من خشب البلوط الخفيف، والسيراميك مع إضاءة خافتة، وألوان هادئة.

وبحسب صحيفة ديزين البريطانية للتصاميم، يمكن للمطعم أن يستوعب 40 زائرًا في آنٍ واحد، كما سيُستخدم كمركز للبحوث البحرية.

ويحتوي على قاعة مطعم رئيسة، وبهوٍ وبارٍ، ودورة مياه.