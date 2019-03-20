ما حقيقة رصد ”ناسا“ تمثالًا بشريًا على المريخ؟ (فيديو)

أعلنت وكالة ”ناسا“ الفضائية الأمريكية، عن رصد ”روبوت“ تابع لها، تمثالًا بشريًا على أحد المنحدرات فوق سطح المريخ.

وحسب فيديو نشرته صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، تظهر ملامح التمثال ذي الذراع الطويل، والصدر العريض وبقايا أثرية للساقين.

في هذا الصدد، تباينت التعليقات على موقع ”يوتيوب“ عن حقيقة هذا التمثال وكثرت التكهنات حوله، فهل هناك آثار قديمة على سطح الكوكب، ما يعني إقامة حضارة بشرية منذ ملايين السنين، أم أنه من الحجارة المتناثرة ويبدو وكأنه تمثالًا بشريًا.

حيال ذلك، كتب أحد المتابعين قائلًا: ”يدل شكل الرأس على شخص، ما يعني وجود الحياة على المريخ قبل الأرض، فيما علق آخر بأن التمثال ما هو إلا جثة مجهولة الهوية، ولكنها إن كانت كذلك فكم ستستغرق من الوقت كي تتحلل“.

يشار إلى اكتشاف بحيرة على سطح الكوكب الأحمر، في حين قدمت الأدلة العلمية على تغطية الكوكب كاملًا بالمياه؛ الأمر الذي يؤكد احتمالية الحياة على كوكب المريخ، وخلق بيئة خصبة للعلماء لتتعقب هذه المسألة، وفك طلاسم هذا اللغز المحير.

وفقًا للعلماء، يعد كوكب المريخ مقفرًا جدًا وجافًا للغاية، لكن المعلومات الواردة من بعثة الكوكب التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، تشير إلى تغير حالته بين الحين والآخر، الأمر الذي أكده العلماء، عند عثورهم على منطقة مجمعة للمياه الجوفية على سطح الكوكب.