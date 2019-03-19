شجار على متن طائرة.. والسبب امرأة (فيديو)

اعتقلت الشرطة، اثنين من ركاب الخطوط الجوية الأيرلندية ”ريان“، بعد قتال على متن رحلة بريطانية إلى جزيرة تينيريفي، كبرى جزر الكناري، والذي تسبب في تناثر الدماء في جميع أنحاء المقصورة.

واجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه الرجال وهم يتشاجرون في الممر، بينما حاول أفراد الطاقم إبعادهم عن بعضهم البعض، حيث تلقى أحد الرجال وهو يحاول فض الاشتباك ضربة على الأنف.

وقال بن ودروب، الذي صور الحادث، إن القتال بدأ في الساعة السادسة والنصف صباحًا بسبب امرأة حافية القدمين.

واندلع القتال عندما قام رجل في حالة سكر شديد، برفع قدميها، قائلاً إن شخصًا ما قد يدهس أصابعها، فتدخل صديق المرأة وحاول تهدئة الوضع.

إلا أنه بمجرد هبوط الطائرة، ومع المزيد من الكحول، بدأ الرجل وصديق المرأة في الجدال مرة أخرى، وهما في حالة سكر شديدة، ما أدى إلى نشوب قتال بينهما.

وفي تلك الأثناء تدخلت إحدى أفراد طاقم الطائرة، والتي تبلغ من العمر حوالي 24 عامًا، ورغم أنها كانت خائفة للغاية، إلا أنها قامت بعمل جيد في تهدئة الرجال.

ويقول بن ودروب: ”كانت لحظة مخيفة جدا حيث تورط الكثير من الأبرياء بسبب المساحة الصغيرة على متن الطائرة، لكن موظفي شركة الطيران قاموا بعمل جيد للغاية“.

وجاء في بيان شركة الطيران، أن طاقم الرحلة من ”غلاسكو بريستويك“ إلى ”تينيريفي“ طلب مساعدة الشرطة عند الوصول بعد تعطيل الرحلة بواسطة اثنين من الركاب.

وأضافت شركة الطيران : ”لن نتسامح مع السلوك المنفلت أو التخريبي في أي وقت، وسلامة وراحة عملائنا وطاقمنا والطائرة هي أولويتنا الأولى“.