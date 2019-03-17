بالصور.. هذا ما حصل عليه زوجان من اسكتلندا بعدما حاولا شراء شقة متواضعة

حصل زوجان من أسكتلندا على قصر أثري مهجور، بالخطأ، بعدما حاولا شراء شقة متواضعة.

وأثناء بحثهما عن شراء شقة متواضعة تتكون من غرفتي نوم، بمدينة غلاسكو في اسكتلندا، مقابل 30 ألف جنيه إسترليني، اشترى الزوجان الشابان، قصرًا أثريًا مهجورًا يعود عمره إلى 120 عامًا وذلك بعد حدوث خطأ أثناء بيعه في مزاد.

وبرغم تصدعات القصر الداخلية والخارجية الهائلة، اعتبر كال هانتر وزوجته كلير سيجيرين، خطأ بيعه لهما في المزاد، صدفة جميلة، لموقعه المُذهل على حافة بحيرة في قرية دنون الأسكتلندية، وفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

وقرر الزوجان إعادة بناء القصر وتحويله إلى 3 شقق، حيث بدأ في توفير كوابل كهرباء وإمدادات مياه، والتي لا تتوفر داخله بسبب موقعه النائي.