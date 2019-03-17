الرئيس الصيني يصطحب معه سريره الخاص في زيارته لفرنسا

تجري الاستعدادات في فرنسا لاستقبال الرئيس الصيني ”شي جين بينغ“ القادم في زيارة رسمية يوم 24 آذار/مارس الحالي.

وبحسب ما أورد الموقع الفرنسي“نيس ماتان“، فإن بينغ سيقيم خلال زيارته بفندق ”نيغريسكو“ في قلب مدينة نيس، لكنه سينام على سريره الخاص.

واضاف الموقع، أن الفندق الراقي خصص للضيف ومرافقيه طابقين كاملين، وقد تهامس عاملو الفندق بأن الرئيس الصيني سيجلب السرير الشخصي بالطائرة من بيكين.

ويبدأ الرئيس ”شي جين بينغ“ زيارته بموناكو، حيث سيلتقي بالأمير ألبير الثاني، وبعدها سيحل في باريس لتناول العشاء في ضيافة الرئيس ايمانويل ماكرون.

وتسبق الزيارة عدة إجراءات أمنية مشددة، من بينها إغلاق أماكن سياحية ساحلية خلال نهاية الأسبوع المقبل، حسب نفس المصدر.