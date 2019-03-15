المغرب.. زوجان يقاضيان سعد الدين العثماني لهذا السبب

رفع زوجان مغربيان دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة المغربية الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، ووزيره في قطاع الصحة أنس الدكالي، من أجل تعويضهما عما اعتبراه ”خطأ مرفقيًا“ قامت به مندوبية وزارة الصحة بمدينة ”بنسليمان“.

وطالب دفاع المشتكين بالحكم لهما بـ“التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهما“، وفق ما ذكرته صحيفة ”المساء“ المغربية في عددها ليوم الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن ”الزوج أحضر زوجته وهي على وشك الولادة إلى المستشفى الإقليمي بمدينة بنسليمان، وبعد أن استقبلتها الطبيبة أخبرتها بأنها على أهبة الوضع، قبل أن ترجع وتخبرها بضرورة الانتقال إلى المستشفى الجامعي ابن سينا بالعاصمة الرباط“.

وأضافت المصادر أن ”إدارة المستشفى طالبت الزوج بدفع مبلغ 220 درهمًا مقابل التنقل، إلا أن الزوجة وضعت مولودها في سيارة الإسعاف التي تفتقر إلى أبسط التجهيزات الطبية“.

وتواجه الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، انتقادات شديدة لـ“ضعفها في تدبير عدد من الحقائب الوزارية الحساسة ومنها القطاع الصحي“.