امرأة روسية تلقي بطفلها بعد ولادته في القمامة لتستكمل الاحتفال

ألقت امرأة روسية، طفلها المولود حديثًا في القمامة، بعد الولادة مباشرة، حتى تتمكن من الاستمرار في الاحتفال مع أصدقائها.

وكانت يوليا، البالغة من العمر 31 عامًا، في وسط حفل مثير مع صديقاتها، في منطقة ريازان أوبلاست، في غرب روسيا، عندما شعرت بآلام الولادة، حيث قالت الشرطة: إنها أغلقت المرحاض على نفسها، ووضعت ابنها، وسقط الحبل السري، ولم يكن على يوليا قطعه.

وبعد الولادة، وضعت الأم ابنها المولود حديثًا والمشيمة، في كيس، ثم ألقته بصندوق القمامة في الشارع.

وبعد التخلص من الطفل، عادت يوليا إلى شقتها، واستمرت في الاحتفال مع صديقاتها.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية، أن الطفل حديث الولادة، قضى حوالي ساعتين في القمامة، قبل أن يسمع أحد المارة صراخه، واستدعى خدمات الطوارئ.

وتم العثور على الطفل، عار ومغطى بالدماء داخل كيس القمامة، وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة في حالة حرجة.

كما عثرت الشرطة على يوليا، وهي تحتفل مع أصدقائها في شقتها.

وقام الضباط بتفتيش شقتها، ووجدوا الدماء في المرحاض والحمام وكذلك أدلة أخرى.