بالفيديو.. لص يحطّم نافذة متجر باهظ لسرقة دمية ”ميكي ماوس“

في مشهد غريب، حطم لص مقنع، متجرًا مليئًا بآلات البيانو باهظة الثمن، ولم يسرق سوى دمية ”ميكي ماوس“.

وأظهرت كاميرات المراقبة، إلقاء اللص حجرًا على نافذة المتجر، في مدينة فريسنو، بولاية كاليفورنيا، ودفع بعض قطع الزجاج بالنافذة بينما كان يخطو بساقه اليمنى داخل المتجر نحو بيانو أبيض، كبير الحجم.

ودون أن ينظر إلى الآلة الموسيقية، قام اللص بخطف الدمية التي يبلغ ثمنها 25 دولارًا، وخرج من المتجر.

وسرعان ما ركض بعيدًا عن مسرح الجريمة، وهو يتأبط الدمية تحت ذراعه، تاركًا الزجاج المتناثر على الأرض.

وقال جيم فيشباك، مالك المتجر: ”فحصت المتجر بأكمله، ووجدت كل شيء في مكانه، لذلك اعتقدت أنه كان مجرد عمل تخريبي، حتى عدت إلى مكتبي، واستعرضت كاميرات المراقبة“.

وتسبب هذا الفعل في وقوع خسائر تبلغ قيمتها أكثر من 6000 دولار.