بالفيديو.. حاول إشعال النار في سيارة فأحرق نفسه

أشعل شخص النيران في جسمه وعانى من إصابات بالغة، أثناء حرقه سيارة في الشارع.

وكشف فيديو صادم، صورته كاميرات المراقبة، شخصا يركض نحو السيارة المتوقفة، حاملًا حاوية بنزين، قبل أن يسكب محتواها على غطاء المحرك والزجاج الأمامي.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، عندما حاول هذا الشخص حرق السيارة، انفجر الوقود وانتشرت النيران إلى جسمه.

ووقع الحادث في مدينة ”بيدزين“ البولندية، وصورته كاميرات مراقبة منزل مجاور، وفي الفيديو يمكن رؤية ألسنة اللهب وهي تملأ الشاشة، قبل أن يهرع الرجل والنيران مشتعلة في جسمه.

وكشفت التقارير أن هذا الشخص الذي لم يُكشف عن هويته، والبالغ من العمر 22 عامًا، انتظر بضع ساعات قبل طلب المساعدة الطبية.

إلا أن حظه السيء لم ينته هنا، حيث اعتقلته الشرطة وهو يتلقى العلاج من حروقه البالغة في مستشفى قريب.

واتهم هذا المخرب بتدمير الممتلكات الخاصة، وهو الآن يواجه عقوبة تصل إلى 5 سنوات في السجن إذا ثبتت إدانته.

من جانبها لم تستبعد الشرطة المحلية احتمال تورط أشخاص آخرين في الحادث، ومازال التحقيق مستمرًا.