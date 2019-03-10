وزيرة خارجية أستراليا السابقة تكشف عن موقف ”غريب“ حصل مع ميلانيا ترامب

قالت وزيرة خارجية أستراليا السابقة جولي بيشوب، إن السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب ظنت في إحدى المناسبات أنها زوجة أحد السياسيين، وجرى ذلك عن طريق الخطأ.

وأوضحت بيشوب، وهي أول امرأة تتولى حقيبة الخارجية في أستراليا، أن ميلانيا ترامب ظنت أن زوجها ديفيد باتون هو الوزير بعد حديث دار بينه وبين الرئيس الأمريكي على ما نقلت مجموعة ”أستراليين بروداكاستنع كوربوريشن“ الإعلامية.

وأضافت: ”ظنت ميلانيا التي كانت على مسافة قريبة أن ديفيد هو وزير الخارجية، وسألتها عما إذا كانت ستشارك في مأدبة الغداء التي أقيمت على شرف السيدات، حيث حدث ذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2017“.

لكن الوزيرة أجابت بالقول: ”كلا ديفيد سيأتي إلى غداء الأزواج، لقد فكرت لبعض الوقت متسائلة لم يشارك وزير الخارجية الاسترالي في غداء الأزواج“، مضيفة ”مضى بعض الوقت قبل أن يفسر لها الرئيس بأنني أنا الوزيرة“.

وغالبًا ما تندد بيشوب بالمعاملة التي تخصص للنساء في أوساط السياسة منذ استقالتها من الحكومة الأسترالية المحافظة؛ إثر انقلاب داخلي ضد رئيس الوزراء السابق مالكوم ترنبول العام الماضي.