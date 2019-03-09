بالفيديو.. 3 فتيات يتعاركن في الشارع العام من أجل شاب

نشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فيديو صادم لـ3 فتيات بريطانيات يتشاجرن في الشارع من أجل شاب.

يُظهر الفيديو كيف تنهال 3 فتيات على أخرى باللكمات والركلات في هجوم شرس سببه غيرة إحداهن على حبيبها.

لم يتضح متى حدثت الواقعة بالضبط، ولكن التقارير كشفت عن وقوع الشجار في إحدى شوارع مقاطعة ”غرب يوركشير“ وسط مشاهدة المارة دون تدخل.

يمكن رؤية فتاتين تمسكان الضحية المجهولة وتثبتاها على جدار، بينما تقوم أخرى بضربها في رأسها أكثر من مرة، قبل ركلها عدة مرات في بطنها وفخذها.

وفي حين أن الضحية التي ظهرت حافية القدمين، حاولت الدفاع عن نفسها من خلال رفع يديها فوق رأسها، والتحرر من قبضتهن، إلا أن الفتيات الأخريات تمكّن من التغلب عليها.

بينما اختار البعض عدم التدخل واكتفى بتصوير الشجار، شجع البعض الآخر الفتيات وكأنهم يشاهدون مباراة مصارعة، حتى تُركت الضحية وشأنها أخيرًا.