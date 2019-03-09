بلدة أمريكية تنتخب ”عنزة“ لتولّي رئاسة البلدية‎

المصدر: ا ف ب

انتخب سكان مدينة ”فير هيفن“ الصغيرة في ولاية ”فيرمونت“، شمال شرق الولايات المتحدة عضوًا جديدًا لرئاسة البلدية هذا الأسبوع، هو عنزة تحمل اسم ”لينكولن“.

وهذه العنزة النوبية البالغة من العمر 3 سنوات، وذات الأذنين الطويلتين، تقدّمت الثلاثاء على 15 منافسًا آخر، من بينهم كلاب، وهررة.

وليس في مدنية فير هيفن، حيث تعيش 2500 نسمة، منصب رسمي لرئيس البلدية، ولديها مسؤول بلدي هو جوزيف غونتر يتولّى المهمات عينها.

وقد خطرت على بال هذا الأخير فكرة تنظيم فعاليات من هذا القبيل لجمع أموال لتشييد ملعب بعد اطلاعه على مبادرة مماثلة أقيمت في بلدة أومينا في ميشيغن، حيث انتخبت الهرّة ”سويت تارت“ في هذا المنصب.

وتقدّمت ”لينكولن“ التي حصدت 13 صوتًا بفارق بسيط على الكلب ”سامي“ في هذه الانتخابات.

وتقضي مهمتها خاصة خلال الولاية الممتدة إلى سنة بتمثيل البلدة في فعاليات مختلفة، بحسب ما أوضح غونتر لوكالة ”فرانس برس“.

وجمعت 5 دولارات من كلّ ملفّ ترشيح، ولم تحصد هذه المبادرة سوى مئة دولار تقريبًا لصالح مشروع الملعب، لكنها ”ساهمت بتعريف الأطفال بأصول الديمقراطية المحلية“، بحسب المسؤول البلدي.