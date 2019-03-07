محامية ملك الكاشف تؤكد: موكلتي متهمة بـ“الإرهاب“ وتصريحات عائلتها ترجع لهذا السبب

قالت راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وعضو فريق الدفاع عن المتحولة جنسيًا، ملك الكاشف، أن موكلتها متهمة بالتحريض على الإرهاب.

وأضافت عمران، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أنها ”أجرت الخميس بصحبة المحامي عمرو محمد، مقابلة مع رئيس نيابة أمن الدولة العليا في مصر بشأن واقعة القبض على ملك الكاشف، وتقدما بطلب للكشف عن مكان احتجازها وضرورة تمكينهما من استكمال ما قد يلزم من علاج تحت إشراف طبي ومراعاة وضعها“.

وأرجعت راجية عمران، موقف أسرة ملك الكاشف -والتي قالت إن القبض عليها ”يعود لأسباب عائلية وشخصية ولا علاقة لها بالسياسة“- إلى أنه ”فيما يبدو محاولة من أسرتها لعدم تصعيد القضية حتى لا يتم أذيتها“.

وقررت نيابة أمن الدولة في مصر يوم الخميس، حبس ملك الكاشف، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت نيابة أمن الدولة لملك تهم ”مشاركة جماعة إرهابية واستخدام حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا بهدف الإخلال بالنظام العام“.

ولا توجد في القانون المصري مواد لتنظيم مسائل التحول الجنسي وكيفية التعامل معها.

وكانت أسرة ملك الكاشف كشفت في وقت سابق من الخميس في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أسباب القبض عليها، وقال أحد أفراد عائلتها إن ”سبب القبض عليها يرجع لأسباب عائلية وشخصية ولا علاقة لها بالسياسة أو ما جرى ترديده بأنها معارضة للتعديلات الدستورية“.

وتردد اسم ملك الكاشف خلال الساعات الأخيرة بشكل مكثف عبر صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، بعد جدل أثارته قبل عامين، حينما قرر الشاب ”مالك“ أن يصبح ”ملك“ بعد أن تحول جنسيًا.