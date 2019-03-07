مصر.. عضو بالأزهر يكشف عن تعيين مؤذن ”أخرس“ في ”الأوقاف“

كشف عضو في لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في مصر، عن تعيين مؤذن أخرس في وزارة الأوقاف.

وقال عضو لجنة الفتوى العليا بالأزهر، الدكتور سعيد نعمان، إن ”هناك مؤذنًا أبكم يعمل بأحد مساجد وزارة الأوقاف“، رافضًا الكشف عن هويته أو مكان عمله.

وأكد أن ”الرشوة والمحسوبية هي من مكنت المؤذن من الحصول على عمل رسمي غير مشروع له“.

وأضاف نعمان خلال لقائه ببرنامج ”كل يوم“ المذاع على فضائية ”أون أي“، أن ”هذا المؤذن موجود بالدليل والمسندات في وزارة الأوقاف“.

واعترض نعمان، على مشروع الأذان الموحد الذي تحاول وزارة الأوقاف تطبيقه في مساجد مصر، لافتًا إلى أن الدكتور محمود زقزوق وزير الأوقاف الأسبق اعترض على ذلك المشروع بسبب اختلاف فروق التوقيت بين المحافظات.

وكان وزير الأوقاف في مصر، الدكتور مختار جمعة، قال إن الوزارة تعمل على إنجاح تجربة الأذان الموحد، كاشفا عن التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الاتصالات لتنفيذ التجربة.

وأكد أنه تم البدء بـ115 مسجدًا كمرحلة أولى لتجربة الأذان الموحد، وأن 60 مسجدًا انضبط بها الوضع بنسبة 100%.

وأوضح أن الأذان الموحد لن يقام في مصر كلها بتوقيت واحد، لكن سيكون للقاهرة الكبرى نقطة بث خاصة بها، وكذلك الإسكندرية، أما من يتحدث عن توحيد الأذان لمصر كلها بنفس التوقيت، فهذا غير منطقي لوجود اختلافات في التوقيت.