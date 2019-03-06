مدته 14 ساعة.. إعلان ”مزيل عرق“ يدخل موسوعة ”غينيس“ برقم قياسي جديد (فيديو)

حطمت شركة ”بروكتر أند غامبل“، رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس العالمية، بعد عرضها إعلان هائل الطول لماركة مزيل العرق، ”سبايس أول“.

وصرحت موسوعة غينيس، بأن الإعلان، الذي تم بثه على قناة ”Woohoo“ البرازيلية، تكون من أكثر من 1600 مقطع.

ووفقًا لوكالة ”يونايتد برس إنترناشونال“ الأمريكية، تم ربط العدد الهائل من المقاطع بتقنية القطع السريع، بحيث ينتهي كل مقطع يعرضه جهاز تلفزيون داخل مشهد من المقطع التالي.

وقالت شركة ”بروكتر أند غامبل“، التي تعاونت مع وكالة ”فيدن + كينيدي“ لإعداد الإعلان المطول، إن تقديم الإعلان بهذا الشكل، استغرق نحو 20 ساعة من التصوير وعدة أشهر من التحرير.

وبلغ طول الإعلان الكامل 14 ساعة كاملة، محطمًا بذلك الرقم القياسي السابق في موسوعة غينيس العالمية، والذي حققه إعلان تجاري لشركة ”أربي“ في عام 2014، والذي كانت مدته 13 ساعة و5 دقائق و11 ثانية.

ومن جانبها، نشرت شركة ”بروكتر أند غامبل“، إصدارًا مختصرًا من الإعلان مدته 3 دقائق، والذي يظهر فيه الممثل الشهير ”تيري كروس“.