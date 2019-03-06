1.5 مليون إيراني معرضون للموت في حال وقوع أي هزة أرضية قوية

حذر عضو بلدية طهران، مجيد فراهاني، من أي زلازل قوية قد تضرب العاصمة الإيرانية، مشيراً إلى أن ”هناك مليون ونصف مواطن معرضون للموت في حال وقوع أي هزة أرضية قوية تضرب طهران“.

ونقلت وكالة أنباء ”إيسنا“ الإيرانية، عن فراهاني قوله ”مليون و 500 الف مواطن معرضون للموت في حال ضربت العاصمة الايرانية طهران هزة أرضية قوية“، مبيناً أن ”طهران ليست آمنة للعيش، والأوضاع فيها خطرة بسبب التلوث“.

ورأى فراهاني، وهو رئيس لجنة الموازنة والمالية في مجلس بلدية طهران، أن الحكومة المركزية، مطالبة بتخصيص موازنة لأهالي العاصمة طهران، لإصلاح منازلهم، التي أصبحت مهددة بأي زلزال، منوهاً إلى أن الموازنة التي تم تحديدها لطهران للعام الإيراني المقبل، تواجه عجزاً كبيراً.

وشدد المسؤول الإيراني على أن مطالب أهالي طهران، تتلخص بتخفيض تلوث الهواء، وتنمية النقل العام، وتقليل المسافة بين المناطق الشمالية والجنوبية، فضلاً عن تكلفة تجديد المنازل المهترئة.

ويعيش نحو 13 مليون نسمة بالعاصمة طهران، فيما يوجد فيها نحو 4 ملايين ونصف يعيشون في منازل مهترئة، وفقاً لما ذكره المدير العام لإدارة الطرق والتخطيط الحضري، في طهران ”نادر محمد زاده“.