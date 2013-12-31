الصين تمول سكة حديد الأردن والعراق

كشف رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور الثلاثاء عن موافقة الصين الأولية عبر سفيرها في عمان لتمويل خط السكة الحديدي بين الأردن والعراق.

وقال النسور في اجتماع مع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الثلاثاء: "إن دول الجزيرة العربية واليمن الآن تمتد بينها شبكة قطارات سريعة النهوض، ونحن الآن في الأردن نمثل حلقة الوصل مع سوريا، التي هي موصولة بطبيعة الحال بأوروبا، فكان من المهم إيصال خطاً سكياً مع العراق للإتصال بجميع هذه الجهات"، لافتاً أن الجانب العراقي رحب بذلك، وتمت مقابلة السفير الصيني في الأردن ورحب من جهته بتمويل الصين في بناء السكة وتمويلها.

وأضاف النسور: "في زيارتي لبغداد بحثت مسألة الخط البري بين البلدين، والذي سيكلف 550 مليون دينار، وأبدى العراق الاستعداد للتفاوض حول هذا المبلغ، كما طلب الأردن من الجانب العراقي الربط الكهربائي بين العراق والأردن، بما يؤمن التيار الكهربائي وبأسعار أقل تكلفة، فوعدوا ورغبوا بدراسة هذا الأمر، كما أنه بعد الاحتلال العراقي كان هناك فرض ضرائب على الصادرات التي تأتي من مختلف الأقطار بنسبة 5%، وطلب الأردن إلغاء هذه الضريبة، وتلقى وعوداً عراقية بإلغائها خلال الشهر الأول من العام 2014 والتي كانت تفرض على التاجر والمزارع على السواء".

وبين أن لدى العراقيين استثمارات كبيرة في الأردن، وهناك معوقات تتعلق بالتأشيرات، وتم إطلاع الجانب العراقي على إجراءت جديدة اتخذتها وزارة الداخلية الأردنية لتسهيل دخولهم للأردن، ولفت أن الأردن يستورد حالياً من العراق 10 آلاف برميل بتخفيض 18 دولار للبرميل، إلا أنه طلب بتخفيض أكثر أو تحويله إلى نسب مئوية.