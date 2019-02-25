مصر.. القبض على 17 شخصًا بتهمة التنقيب عن الذهب

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، يوم الاثنين، القبض على 17 شخصًا بينهم 4 مصريين و13 يحملون جنسية دولة إفريقية، قاموا بالتنقيب عن خام الذهب في منطقة البحر الأحمر.

وأفادت التحريات الأمنية بأن المتهمين أداروا ”ورشة“ في منطقة الغابة بدائرة مركز شرطة ”دراو“ التابعة لمحافظة أسوان، بقصد البحث والتنقيب عن خام الذهب من دون تصريح.

وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين كمية من أحجار الكوارتز التي يستخرج منها خام الذهب، وميزانًا حساسًا، و4 قطع من معدن الذهب المختلط بمادة الزئبق، وعددًا من زجاجات الزئبق، وأدوات كهربائية، ومبالغ مالية من العملة المصرية والسودانية.

واعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة، وأن المعدات التي بحوزتهم كانت لغايات التنقيب واستخلاص معدن الذهب، وأن المبالغ المالية التي بحوزتهم عائدة من بيع ذهب تمت سرقته.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وعرضت المتهمين على النيابة التي باشرت التحقيق.