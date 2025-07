رحيل الموسيقي الساخر توم ليرر عن 97 عامًا

توفي الفنان الموسيقي والمحاضر الجامعي الأمريكي توم ليرر عن عمر ناهز 97 عامًا، بحسب ما أكده صديقه ديفيد هيردر لصحيفة "نيويورك تايمز".

واشتهر ليرر، خريج جامعة هارفارد وعالم الرياضيات، بأغانيه الساخرة التي جمع فيها بين النقد السياسي والاجتماعي والفكاهة اللاذعة، واشتهر خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي. وكان لأعماله تأثير واسع على فناني السخرية في الولايات المتحدة، من أبرزهم "ويرد آل يانكوفيتش".

وُلد ليرر في مانهاتن عام 1928، وبدأ مسيرته الأكاديمية مبكرًا، إذ التحق بهارفارد في سن 15 عامًا، وتخرج بشهادة رياضيات في سن 18، قبل أن يواصل دراسته العليا في جامعة كولومبيا.

وقد عمل لاحقًا بالتدريس في جامعات مرموقة، منها هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة كاليفورنيا.

وانطلقت مسيرته الفنية كهواية خلال دراسته الجامعية، حيث ألّف أغاني فكاهية لأصدقائه، ثم تحوّلت موهبته إلى مسار فني ناجح. من أشهر أعماله أغنية "العناصر"، التي رتّب فيها الجدول الدوري للعناصر بأسلوب ساخر على لحن كلاسيكي.

ومن أبرز أغانيه الأخرى "تانغو الماسوشية"، و"أمسك يدك في يدي"، و"حصلت عليها من أغنيس"، و"تسميم الحمام في الحديقة"، والتي تناولت مواضيع جريئة وطرحت بأسلوب ساخر ومثير للجدل.

في عام 1953، أصدر ألبومه الأول "أغاني توم ليرر"، وبيعه بالبريد، ليحقق مبيعات تجاوزت نصف مليون نسخة. إلا أن هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) حظرت معظم أغانيه عام 1954 بسبب مضمونها.

وقدّم ليرر عروضًا مباشرة في مدن كبرى، منها نيويورك ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو، وشارك في فعاليات مناهضة للحرب.

كما كتب أغاني ساخرة للنسخة الأمريكية من برنامج That Was the Week That Was، والتي جُمعت لاحقًا في ألبوم صدر عام 1965، من أبرزها "ذا فاتيكان راغ" التي انتقد فيها الكنيسة الكاثوليكية.

وفي السبعينيات، كتب أغاني تعليمية لبرنامج الأطفال "ذا إلكتريك كومباني"، كما عاد الاهتمام بأعماله في الثمانينيات من خلال عرض موسيقي بعنوان "تومفوليري" من إنتاج كاميرون ماكينتوش.

واصل ليرر التدريس حتى عام 2001، وكان يُدرّس الرياضيات والمسرح الموسيقي في جامعة كاليفورنيا. وفي عام 2020، أعلن إتاحة جميع أغانيه ضمن الملكية العامة، قائلاً: "لم أعد أحتفظ بأي حقوق في أيٍّ من أغانيّ... لذا، لا ترسلوا لي أي أموال".