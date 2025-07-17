حفل "كولدبلاي" يفضح خيانة رجل أعمال شهير لزوجته (فيديو)

نال مقطع فيديو كشف عن خيانة رجل لزوجته عبر تيك توك أكثر من 5.8 مليون مشاهدة، في حفل فرقة "كولدبلاي" الذي أقيم بملعب "جيليت" بمدينة بوسطن الأمريكية أخيرًا.

وفاجأ المغني الرئيسي كريس مارتن ثنائيًا خجولًا في الجمهور حين ظهرا على شاشة "الكاميرا الرومانسية". وكان الثنائي يحتضن أحدهما الآخر ويستمتعان بالموسيقى، لكنهما بدا عليهما الذهول عندما ظهرا على الشاشة الكبيرة أمام الآلاف.

وفي غضون ثوانٍ، سارعت المرأة لتغطية وجهها ومغادرة الموقع، فيما انحنى الرجل للأسفل بسرعة، فعلق مارتن مازحًا "إما أنهما على علاقة سرية وإما أنهما فقط خجولان جدًا".

وبينت مواقع أمريكية أن من ظهر في الفيديو هو رجل الأعمال الملياردير "آندي بايرون"، الرئيس التنفيذي لشركة Astronomer، أما المرأة التي رافقته فهي مديرة الموارد البشرية في الشركة كريستين كابوت.

وانتشر الفيديو بشكل واسع على منصات مثل تيك توك، وريديت، وإكس. وانهالت التعليقات المتباينة، فقد عبّر بعضهم عن تعاطفهم مع زوجة بايرون، فيما انتقد آخرون سلوك الثنائي، واعتبروه طائشًا وغير مناسب، خصوصًا بالنظر إلى مناصبهما القيادية.

وتأتي هذه اللقطة التي اعتبرها بعضهم "طريفة" ضمن جولة Music of the Spheres التي تقوم بها فرقة "كولدبلاي" حاليًا في الولايات المتحدة، والتي تُعد من أنجح الجولات عالميًا لعام 2025، إذ حققت أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني حتى الآن، بمعدل 4.8 مليون جنيه لكل عرض.